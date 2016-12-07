В 30 % продающегося в России шампанского обнаружились отклонения от российских и международных норм. Это следует из результатов совместного исследования Роскачества и Росалкогольрегулирования.

Оценке подверглись 56 образцов игристого полусладкого вина по цене от 150 до 6 121 рубля. В основном в выборку вошли вина из России — Крыма, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Дагестана. Также анализировалась продукция из Украины, Грузии, Абхазии, Италии, Испании и Франции.

Шампанское исследовали по 30 показателям качества и безопасности, включая наличие искусственной газации, дрожжей, массовую долю алкоголя, содержание лимонной кислоты и добавленных сахаров. Эксперты заключили, что различные отклонения есть почти у трети всех образцов — у 17 наименований. 12 из них (21,5 %) попали в категорию нарушителей.

Чаще всего производители используют недостаточно качественные виноматериалы и нарушают нормы ГОСТа по органолептике. Так, в образце шампанского «Мадам Помпадур» от «Фанагории» оказалась превышена норма диоксида серы, из-за избытка которого у выпившего впоследствии может болеть голова, а еще семь образцов произвели из некачественного сырья.

Также у экспертов возникли вопросы к содержанию в шампанском этилового спирта. У «Крымского игристого» от «Севастопольского винодельческого завода» градус оказался меньше, чем указано на этикетке, а у «Сандильяно Десерт Гранд Кюве» от «Алианта Групп», наоборот, выше.

Кроме того, во время исследования выяснилось, что виноделы зачастую искусственно добавляют в продукцию углекислый газ, из-за чего покупатели приобретают уже не шампанское, а сладкий газированный винный напиток. К этой категории отнесли продукцию под торговыми марками Brillante («Золотая мануфактура»), «Крымское» («Крымский винный завод»), «Бальзам» («Бальзам»), «Винтрест-7» («Винтрест-7»), «РИСП» (филиал «МКШВ» — «Кавигрис») и «Винтаж» («ВИЛАШ»).

Результаты проверки уже направлены в контрольно-надзорные органы. В Роскачестве надеются, что их исследование поможет россиянам «сделать осознанный выбор в пользу высококачественных вин и проголосовать за них рублем» в преддверии Нового года.