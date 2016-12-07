Участники Всероссийского конгресса туроператоров предложили доплачивать им из бюджета за каждого привезенного в Россию туриста. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По их мнению, субсидирование регулярных и чартерных рейсов из других стран в Россию может поспособствовать продвижению отечественного направления за рубежом. Такая практика, например, уже применяется в Турции — власти доплачивают туроператорам до 6 тысяч долларов за каждый чартер с путешественниками.

Соответствующее предложение уже направили в Ростуризм, Минтранс и Минкультуры, отвечающее и за развитие туристической отрасли. Министерства на него пока не отреагировали, в то время как глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что его ведомство эту инициативу поддерживает. По его мнению, Россия могла бы выплачивать туроператорам до 30 долларов за каждого перевезенного пассажира.

Помимо поддержки въездных рейсов, туроператоры также предложили вернуться к рассмотрению вопросов о выдаче иностранным туристам электронных виз, введении безвизового 72-часового транзита и 15-дневного свободного въезда для пассажиров круизных судов и заключении соглашений о безвизовом групповом обмене с Индией, Ираном и Вьетнамом. Все эти меры уже обсуждались раньше, но пока не получили поддержки властей. В ближайшее время их направят на рассмотрение правительства.