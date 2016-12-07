Правительство предложило создать в России специальный реестр критической информационной инфраструктуры (КИИ), в который вместе с гособъектами включат и частные компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В нем к элементам КИИ причисляют сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы, энергетики, а также топливной и атомной промышленности. Их важность будет определяться с политической, экономической, экологической и социальной точек зрения. Например, по оценке ущерба здоровью людей и их имуществу в случае возникновения проблем.

Чтобы не допустить негативного воздействия на КИИ, их владельцев обяжут сотрудничать с ФСБ. В частности, на этих объектах установят технические средства Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак — ГосСОПКА.

Кроме того, планируется дополнить Уголовный кодекс. В нем должна появиться статья за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. В качестве наказания предусмотрен штраф до 2 миллионов рублей или тюремное заключением сроком до 10 лет.

Предполагается, что соответствующие поправки рассмотрят до конца 2016 года, а уже 1 января 2017 года закон вступит в силу.