Медиахолдингу «Эксперт» не удалось найти деньги на возобновление выпуска журнала «Русский репортер». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Выход журнала временно приостановили еще в июле, объяснив это работой над обновлением издания. Тогда же вышел его последний номер. В конце ноября выпуск должен был возобновиться уже в новом формате — с измененной концепцией и стилем и периодичностью выхода раз в месяц вместо двух. Однако этого не произошло, так как издатели пока так и не нашли дополнительного финансирования. Решить эту проблему не удалось и редакции.

Несмотря на то, что часть журналистов «Русского репортера» все еще работают в холдинге, сайт издания не обновлялся с конца октября. Главный редактор журнала Виталий Лейбин подтвердил, что работа над проектом сейчас не ведется, но подчеркнул, что шансы на возобновление выпуска высоки. Источники на рынке оценивают стоимость перезапуска «Русского репортера» в 70 миллионов рублей в год.

По словам главы медиахолдинга «Эксперт» Валерия Фадеева, ситуация с выпуском журнала должна окончательно решиться до конца 2016 года.