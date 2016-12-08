Утром в четверг, 8 декабря, котировки «Роснефти» обновили свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:09 акции компании подорожали на 6,6 % — до 380 рублей за штуку, что стало новым рекордом их стоимости. Впоследствии показатели скорректировались в сторону незначительного понижения, однако ценные бумаги «Роснефти» продолжили торговаться в плюсе — чуть выше 375 рублей за штуку.

Аналитики поясняют, что таким образом рынок отреагировал на новости о приватизации «Роснефти». Глава компании Игорь Сечин отчитался о продаже 19,5 % акций международному консорциуму, учрежденному сырьевым трейдером Glencore и суверенным фондом Катара на равных условиях. В итоге в бюджет поступят 10,5 миллиарда евро. Эта сделка стала стала крупнейшей на мировом энергетическом рынке в 2016 году.