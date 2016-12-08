Продавцы и производители алкоголя разработали схему продажи спиртных напитков через интернет. Об этом со ссылкой на три анонимных источника в отрасли сообщает «Коммерсантъ».

По предложенной участниками обсуждения схеме, склады интернет-магазинов, которые намерены торговать алкоголем, оборудуют модулем ЕГАИС — системы, предназначенной для госконтроля над объемом оборота алкоголя.

Доставка алкоголя, по проекту, будет осуществляться штатными курьерами интернет-магазинов. При себе они будут иметь терминалы со сканерами и функцией обмена данными с системой ЕГАИС, а также кассу с возможностью распечатки QR-кода, полученного из ЕГАИС.

Удостоверившийся в совершеннолетии клиента, курьер сканирует штрихкод акцизной марки алкогольного напитка, а терминал делает запрос на разрешение проведения оплаты в ЕГАИС, через которую проверяется время продажи и акцизная марка.

«В случае расхождений проводится проверка с выяснением причин для исключения возможностей подлога», — говорится в описании схемы.

Исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов оценил стоимость оборудования для курьера, лицензии и организации курьерской доставки в 80–100 тысяч рублей.

В обсуждении предложения, как утверждает «Коммерсантъ», принимали участие представители «Утконоса», DP-Trade, Simple, X5 Retail Group, «Ашана», Metro Cash & Carry, а также отраслевых объединений: Ассоциации компаний розничной торговли, Комитета производителей алкогольной продукции и Союза виноделов России.

В министерстве финансов изданию сообщили, что ведомству не представляли такую инициативу. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка во время своего экспертного совета также не рассматривала эту тему.

7 декабря заместитель министра экономического развития Олег Фомичев рассказал, что Минэкономразвития, министерство промышленности и торговли и Минфин участвуют в создании законопроекта о продаже алкогольных напитков через интернет-магазины. Первая версия документа будет готова в течение 2017 года.