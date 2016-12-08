С 8 по 31 декабря включительно в Сбербанке можно оформить новый вклад с увеличенной доходностью — «Добрый год». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Деньги по этому спецпредложению размещаются только в рублях на три месяца без возможности пополнения вклада или проведения по нему расходных операций. Выплата процентов производится в конце срока. При сумме от 100 до 500 тысяч рублей ставка составит 7,4 % годовых, от 500 тысяч до миллиона рублей — 7,7 %, а больше миллиона — 8 %.

Максимальная доходность базовых вкладов Сбербанка сейчас ограничена 6,85 % годовых. При этом до 1 декабря 2016 года банк предоставлял возможность открыть вклад «Самое ценное» с повышенной ставкой в честь 175-летия компании.