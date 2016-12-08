Международная платежная система MasterCard собирается запустить новую для России услугу cash-out, позволяющую держателям карт снимать с них наличные через кассы ресторанов, кафе и магазинов. Об этом сообщает газета «Известия».

Запуском услуги в России занимается ассоциация «МастерКард», которая объединяет банки, подключенные к платежной системе MasterCard. В четверг, 8 декабря, она презентует систему участникам рынка, а также расскажет о юридических особенностях развития сервиса, позволяющего выдавать наличные от имени банка непосредственно на кассе торгового предприятия — в обход банкоматов и офисов банков.

Процедура получения наличных в кассе будет состоять из нескольких этапов. Для начала держателю карты потребуется оплатить товар или услугу предприятия, одновременно с этим запросив у кассира вывод наличных. Никаких ограничений по сумме снятия, кроме установленных самими банками лимитов, пока не предусмотрено. Кассир перенаправит запрос эмитенту карты. Последний может одобрить либо и оплату покупки, и снятие наличных, либо только одну из операций. При этом для получения доступа к счету покупателю потребуется ввести PIN-код. По окончании процедуры ему выдадут два чека: один — о покупке, второй — о снятии наличных с карты.

Официальные сроки запуска проекта не разглашаются. Пока его детали нуждаются в более тщательной проработке. Кроме того, по словам юристов, для запуска cash-out в России потребуется внести изменения в некоторые законодательные акты и перезаключить договоры между банками и торгово-сервисными предприятиями, которые теперь станут их агентами.