Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех кредитных учреждений из Москвы. На этот раз под удар попали «Русский финансовый альянс», Международный банк развития, ВегаБанк и M2M Private Bank. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Все четыре компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка.

В частности, ВегаБанк, Международный банк развития и M2M Private Bank неадекватно оценивали принятые риски при неудовлетворительном качестве активов. В результате, Международный банк развития и M2M Private Bank оказались не в состоянии своевременно исполнять требования кредиторов, как и «Русский финансовый альянс», не генерировавший для этого достаточного денежного потока. Вдобавок к этому он игнорировал требования по предоставлению регулятору достоверной отчетности. В свою очередь, ВегаБанк нарушал правила предоставления информации по операциям, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. Он также оказался замешан в проведение сомнительных операций.

Согласно данным на 1 ноября 2016 года, M2M Private Bank занимал 164-е место в банковской системе России, ВегаБанк — 304-е, Международный банк развития — 423-е, а «Русский финансовый альянс» — 545-е. При этом последний не участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились несколько десятков банков, в том числе «Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», «Евротраст», «Линк-банк», «Русский земельный банк», банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», «Национальный банк развития бизнеса», «Местный кредит», «Атлас Банк», «Первый республиканский банк», «Софрино», «Банк БФТ», платёжная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.