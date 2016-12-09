5 декабря госоператор «Ростелеком» сумел отразить кибератаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций России. Об этом сообщается на сайте компании.

По слова директора центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслима Меджлумова, DDoS-атака на серверы банков велась в том числе и из сегмента «интернета вещей» — с бытовых устройств с функцией доступа в Сеть, к числу которых относятся и домашние маршрутизаторы пользователей. Пиковая мощность атаки составила 3,2 миллиона пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась более двух часов.

Кто стоит за кибератакой и какие именно банки ей подверглись, не уточняется.

В начале декабря Федеральная служба безопасности предупредила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы России. Предполагалось, что они начнутся 5 декабря и будут сопровождаться массовой рассылкой СМС-сообщений и публикаций в социальных сетях о наступлении в стране нового витка кризиса из-за банкротства крупнейших банков. Чтобы избежать негативных последствий, ФСБ, Минкомсвязи и Центробанк проинструктировали финансовые организации и операторов связи об их действия в случае начала атак.