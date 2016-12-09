После начала торгов в пятницу, 9 декабря, биржевой курс евро впервые за последние полтора года упал ниже 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12:00 стоимость европейской валюты расчетами «завтра» опустилась на 35 копеек — до 66,80 рубля, что соответствует ее новому минимуму с 31 июля 2015 года. Одновременно с этим биржевой курс доллара упал на 37 копеек — до 62,91 рубля, что соответствует его минимуму более чем за месяц.

Официальные курсы обеих основных иностранных валют также уменьшились. Стоимость доллара в период с 10 на 12 декабря понизили на 9 копеек — до 63,30 рубля, а евро — сразу на 1,04 рубля — до 67,21 рубля.

Аналитики поясняют, что укрепление рубля связано с ростом мировых цен на нефть в преддверии намеченной на 10 декабря встречи представителей ОПЕК и не входящих в картель стран. После начала торгов в пятницу, 9 декабря, стоимость одного барреля североморской нефти марки Brent на межконтинентальной бирже ICE Futures поднималась на 1 % — до 54,46 доллара, а барреля легкой американской WTI — на 1,3 % — до 51,5 доллара.