Обновление: добавлена реакция «Почты России»

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели выемку документов из штаб-квартиры «Почты России» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Документы изъяли в рамках доследственной проверки заявлений о необоснованной зарплате гендиректора Дмитрия Страшнова и его заместителей. По словам источника, произведена выемка не только документов, но и электронных носителей.

Кроме того, источник в «Почте России» сообщил, что компания «предоставляет документы по их (ФСБ. — Прим. ред.) просьбе».

UPD (14:03): «Почта России» опровергла информацию об обысках в центральном офисе, сообщает RNS. Компания объяснила, что документы переданы в службу «в рамках рабочего взаимодействия» и по запросу правоохранительных органов. Кроме того, поясняется, что эти документы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия.

В конце ноября Генпрокуратура потребовала возбудить дело о превышении должностных полномочий против главы «Почты России» Дмитрия Страшнова за незаконно полученное им вознаграждение в размере 95,4 миллиона рублей. Премия согласовывалась с представителями Минкомсвязи, поэтому против двух сотрудников ведомства также планируется возбудить дела о халатности.

Сам Страшнов считает, что объективных причин отказываться от премиальных нет, так как и «Почта России», и Минкомсвязь руководствовались подзаконными актами. «Эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему в целом и пересчитывать вознаграждения всем руководителям», — предупреждает он.