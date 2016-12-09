У одной из крупнейших в России сетей магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» сменились владельцы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Бывшие владельцы ретейлера — PPF Group N.V. и EMMA Capital — продали 100 % акций сети инвесторам, связанным с финансовой группой «Самфар» семьи Гуцериевых и Шишханова.

По данным агентства «РБК», новым владельцем «Эльдорадо» стала кипрская компания «Давлариа холдинг лимитед». 40 % акций в ней принадлежат Михаилу Гуцериеву, по 15 % акций — Саиту-Саламу Гуцериеву и Микаилу Шишханову, а еще по 10 % — Саиду Гуцериеву и Билану Ужахову.

Стороны договорились не разглашать сумму и условия сделки. Известно лишь, что договоренности подразумевают, что топ-менеджмент «Эльдорадо» меняться не будет.

Участники рынка предполагают, что впоследствии «Эльдорадо» может объединиться с «Техносилой», единственным владельцем которой с сентября 2016 года также значится ФК «Сафмар». Об этом может свидетельствовать тот факт, что для заключения сделки потребовалось одобрение ФАС.

По оценкам компании «InfoLine-Аналитика», рыночная стоимость «Эльдорадо» с учетом долга колеблется от 24 до 26 миллиардов рублей. В инвестиционной компании Falcon Advisers активы ретейлера без учета долга оценили в 35–48 миллиардов рублей.

Торговая сеть «Эльдорадо» запустилась в 1994 году и сейчас насчитывает более 600 магазинов в 200 городах России. По итогам первой половину 2016 года она заняла третье место на рынке по продаже бытовой техники и электроники, уступив «М.Видео» и DNS.