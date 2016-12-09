До конца 2016 года интернет-холдинг «Яндекс» собирается закрыть сделку по аренде второго офиса в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о 10 тысячах квадратных метров в принадлежащем компании O1 Properties бизнес-центре «Аврора» в районе Садовнической набережной. По оценкам компании CBRE, аренда пятой части комплекса, на которую претендует «Яндекс», обойдется в 250–300 миллионов рублей в год. Если сделка состоится, то она станет одной из крупнейших за год — ранее такую же площадь в торгово-деловом центре «Новинский» арендовала южнокорейская компания Samsung.

В O1 Properties информацию о готовящейся сделке оставили без комментариев.

В «Яндексе» подтвердили лишь сам факт поиска новых вариантов размещения сотрудников в столице, отказавшись раскрыть детали.

Сейчас штаб-квартира «Яндекса» площадью в 53 тысячи квадратных метров находится в деловом квартале «Красная роза» в Хамовниках. Стоимость аренды здесь составляет 700 долларов за квадрат в год. Договор аренды между «Яндексом» и владельцем квартала KR Properties действует до декабря 2021 года.