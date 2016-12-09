Сбербанк в 2017 году адаптирует отделения для инвалидов. Об этом рассказал управляющий директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Владислав Крейнин, говорится на сайте Banki.ru .

«Мы понимаем, что совершенно не понимаем, как люди с ограниченными возможностями ощущают себя в банке», — сказал Крейнин.

По его словам, с июля по ноябрь 2016 года Сбербанк провел несколько рабочих групп с участием 19 экспертов. Большая часть из них была с инвалидностью. По результатам этой работы в 2017 году банк планирует внедрить специальные рекомендации по созданию доступной среды.

В начале декабря глава Сбербанка Герман Греф накануне Международного дня инвалидов провел акция, в ходе которой явился в отделение банка в спецкостюме, ограничивающем движения, а также аудиальное и визуальное восприятие. В этом образе Греф проходил процедуру оформления кредита на 100 тысяч рублей при среднем доходе в 30 тысяч рублей в месяц. После акции глава Сбербанка пообещал сделать «ряд выводов». «Я думаю, что мы также создадим продукты для инвалидов под покупку спецвещей, таких как коляска и так далее. Сегодня же дам задание», — заявил Греф.