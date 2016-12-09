Онлайн-гипермаркет «Юлмарт» запустил собственный почтовый сервис «Ю.Post». Об этом сообщает онлайн-издание VC.ru.

С сентября 2016 года «Ю.Post» работает как сервис экспресс-доставки заказов из других интернет-магазинов непосредственно до клиента. Первыми доступ к нему получили партнеры проекта Ulmart Store, представляющего собой сеть центров выдачи интернет-заказов и продажи железнодорожных и авиабилетов.

В частности, с компанией сотрудничают интернет-магазины AliExpress, Ozon, Wildberries, Lamoda, KupiVip, Wikimart, Ottogroup и Talc, а также логистические сервисы IML, DPD, КСЭ, Hermes, PickPoint, Boxberry, ShopLogistic, «Стриж» и так далее. В среднем через систему проходят до 2 тысяч отправлений в месяц.

В дальнейшем «Юлмарт» собирается развивать «Ю.Post» как полноценного почтового оператора с услугами пересылки писем и посылок весом до трех килограммов по России, а также в другие страны. Предполагается, что проект выйдет за пределы Ulmart Store уже в 2017 году.

По данным издания Roem.ru, для обеспечения работы «Ю.Post» задействуют уже имеющуюся логистическую инфраструктуру компании: три крупных e-commerce хаба, около 400 пунктов обработки и выдачи корреспонденции, а также автопарк из более чем 300 машин.