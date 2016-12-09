Федеральная налоговая служба предложила лицензировать производство сидра, пуаре, медовухи, пива и пивосодержащих напитков и ввести для них специальные акцизные марки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников алкогольного рынка.

По данным издания, налоговую не устраивает, что сейчас значительная часть этой продукции не декларируется производителями. Вдобавок к этому в соответствии с действующим законодательством они не несут существенной ответственности за недостоверные данные, попадающие в ЕГАИС. Введение же лицензирования таких напитков позволило бы не только повысить их качество за счет введения четкого регламента использования вкусовых и ароматических добавок, но и посчитать, сколько сидра, пуаре, медовухи, пива и пивосодержащих напитков производится и продается в России. Это, в свою очередь, повысило бы эффективность контроля над оборотом алкоголя и налогообложения в этой сфере.

По словам главы Центра разработки национальной алкогольной политики, стоимость одной акцизной марки для этих напитков сейчас составила бы 1,8 рубля. При этом уже в 2017 году ее планируется увеличить на 8,8 % — до 1,85 рубля, объясняя это ростом расходов на обработку и хранение сведений о выданных, использованных и уничтоженных марках, а также подорожанием сырья и инфляцией.

По данным «Ведомостей», сейчас инициатива ФНС находится на рассмотрении в министерстве финансов и Росалкогольрегулировании. На заседании правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка ее еще не рассматривали.