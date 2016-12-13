Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции Apple, ноутбуки для экстремалов и критика деловых СМИ.

Инвестиции Apple

Apple собирается вложить до миллиарда долларов в венчурный фонд японской корпорации SoftBank. В таком случае SoftBank Vision Fund, который должен запуститься в 2017 году, станет крупнейшим технологическим фондом в мире. Предполагается, что его объем составит 100 миллиардов долларов.

Слежка в Uber

Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники Uber используют данные, которые компания собирает о перемещениях пользователей, не только для улучшения сервиса, но и для слежки за политиками, знаменитостями и «бывшими».

Планы Google

Google решил отказаться от разработки собственного самоуправляемого автомобиля без руля, педалей и других элементов управления. Вместо этого компания сосредоточится на создании автопилотов в партнерстве с крупными автопроизводителями. При этом компания оставляет за собой право вернуться к проекту.

Экспансия Cortana

Microsoft решила устанавливать своего голосового помощника Cortana на холодильники, тостеры и другие бытовые устройства, которые могут подключаться к интернету. Предполагается, что корпорация при этом не будет сама выпускать технику, а лишь предоставит ассистента другим производителям.

Умная касса от Panasonic

Японская корпорация Panasonic представила кассу, которая самостоятельно подсчитывает общий чек корзины и упаковывает продукты в пакет. Разработку уже тестируют в магазинах сети Lawson. C 2017 года ее начнут внедрять и в других торговых точках.

Киселев — о деловых СМИ

Глава информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал отечественные деловые СМИ за недостаточно качественное освещение деятельности российского бизнеса. «Мы никак не можем понять, что этот бизнес нам родной. Надеяться нам больше не на что — только на наш бизнес», — пожаловался он.

Ноутбуки для экстремалов

Российская компания «Т-Платформы» получит субсидию в 150 миллионов рублей от Минпромторга на создание сверхпрочного отечественного ноутбука. Он должен будет работать после попадания в воду, при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов, а также после сильных ударов и вибраций.

Сочи против дронов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов собирается запретить полеты беспилотников над городом. По его словам, дроны «бесцеремонно вторгаются в нашу жизнь», снимая объекты государственной и частной собственности без каких-либо разрешений.