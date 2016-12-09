Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: кинорейтинг Google, соревнования по взлому приставок и новый проект сооснователя Secret.

Программирование для гопников

Студенты Петербургского колледжа создали первый язык программирования для «гопников и реальных пацанов». YoptaScript транслируется специальной библиотекой в привычный большинству кодеров JavaScript. Так, например, цикл while() в новом языке обозначается как потрещим(), а вместо объекта document упоминается «ксива».

Кинорейтинг Google

Google экспериментирует с оценкой фильмов и телепрограмм пользователями прямо в результатах поиска. Пока новая функция доступна лишь ограниченному числу пользователей и корпорация еще не уверена, что запустит ее официально. Если это все-таки случится, то это может негативно отразиться на сторонних рейтингах вроде IMDb или «КиноПоиск».

Проблемы Magic Leap

Онлайн-издание The Information уличило стартап Magic Leap, работающий над новыми очками дополненной реальности, в подделке демонстрационного видео продукта. По словам бывших работников компании, ролик подготовили специалисты по спецэффектам, работавшие над фильмами «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Хоббит». В ответ на это в Magic Leap все-таки продемонстрировали журналистам прототип устройства, над которым работают, отказавшись показать его в действии.

Новый проект сооснователя Secret

Сооснователь сервиса для обмена анонимными сообщениями Secret Дэвид Байтау запустил блог-платформу IO. Она предназначена для форматирования текстовых заметок с фотографиями и ссылками, которыми впоследствии можно делиться как анонимно, так и авторизовавшись через Twitter. По своей концепции новый сервис напоминает веб-редактор Telegraph Павла Дурова.

Стикеры Габрелянова

Основатель стартапа Babo и сервиса Borsch Ашот Габрелянов представил приложение Magic для создания анимированных стикеров. Сервис определяет эмоции пользователя с помощью нейросетей и позволяет отправить получившуюся GIF-анимацию или видео в мессенджеры и соцсети. На разработку продукта потратили 300 тысяч долларов.

Конкурс по взлому приставок

Японская компания Nintendo запустила программу по поиску уязвимостей в семействе игровых приставок 3DS. Участники конкурса, выполнившие его условия, смогут получить от компании вознаграждение от 100 до 20 тысяч долларов.

Мобильные тренды 2017 года

По данным компании App Annie, в 2017 году суммарные расходы на мобильные приложения — на внутренние покупки и рекламу — вырастут почти на треть, до 166 миллиардов долларов. Пользователи потратят в магазинах App Store и Google Play около 68 миллиардов. Основной доход разработчикам продолжат приносить игры, однако популярность приложений для знакомств и потокового видео будет расти быстрее. Также в тренде окажутся сервисы, транслирующие короткие и live-видео, и приложения дополненной реальности.