Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проблемы беспилотных такси Uber, судьба мессенджера от Twitter и первый законопроект о роботах.

Проблемы беспилотных такси Uber

Власти Калифорнии запретили сервису заказа такси Uber тестировать беспилотные автомобили до получения соответствующего разрешения, пригрозив ему судебным запретом и иными санкциями. В самой компании уверены, что их разработки пока не попадают под определение беспилотных авто, поэтому никаких бумаг получать не нужно.

Шоу от Facebook

Facebook ведет переговоры со сторонними киностудиями о производстве видеороликов и шоу специально для раздела «Видео» в социальной сети. Речь идет как о художественных, так и о документальных проектах, в том числе — спортивных. В эксклюзивном выпуске сериалов по аналогии с Netflix и Amazon компания не заинтересована.

Судьба мессенджера Twitter

Twitter больше года работал над собственным мессенджером, однако в итоге отказался от его запуска и полностью закрыл проект. Продукт тестировался в Индии и предлагал пользователям обсуждать твиты лидеров мнений, тем самым показывая ценность ведения микроблогов.

Утечка в Yahoo!

Корпорация Yahoo! сообщила о крупнейшей в истории интернета краже данных. Она призналась, что в 2013 году хакеры могли получить доступ к аккаунтам более чем миллиарда пользователей. В компании считают, что данные банковских счетов или кредитных карт при этом затронуты не были. Всем пользователям рекомендовали сменить пароль.

Запуск Galileo

В Европе запустили спутниковую навигационную систему Galileo, которая позволит определять местоположение на Земле с точностью до одного метра, что в несколько раз лучше показателей американской GPS и российской ГЛОНАСС. Пока система работает в тестовом режиме и состоит из 18 спутников. Еще восемь запустят в течение двух лет. Со временем общее число аппаратов доведут до 30.

Законопроект о робототехнике

Основатель фонда Grishin Robotics Дмитрий Гришин и IT-юрист Виктор Наумов разработали концепцию закона о робототехнике. Они предлагают применять к роботам такие же нормы, что и к животным и юрлицам. В документе отмечается, что искусственный интеллект пока не может выступать субъектом права из-за отсутствия эмоций, но роботы все-таки могут совершать автономные действия. Для учета машин планируется создать специальный реестр по аналогии с ЕГРЮЛ.

Киборги-космонавты

Российские ученые заключили, что космические корабли не смогут обеспечить полную безопасность экипажа во время длительных полетов к дальним планетам, и решили заняться киборгизацией космонавтов. Разработкой искусственных аналогов органов человека, более приспособленных к условиям космоса, займутся предприятия «Роскосмоса» и Федерального агентства научных организаций.