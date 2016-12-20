Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: дворецкий Цукерберга, ужесточение наказания за давление на бизнес и кибератаки на банки.

Новости от Twitter

Twitter начал рассылать push-уведомления о самых важных новостях. Так, вечером 19 декабря таким образом некоторые пользователи узнали о наезде грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине, а 20 декабря сервис оповестил о победе Дональда Трампа на голосовании выборщиков. Предполагается, что развитие компании в этом направлении может сделать ее конкурентом информационных агентств.

Групповые видеочаты в Facebook

В мессенджере Facebook появились групповые видеочаты, к которым могут присоединиться до 50 человек. Одновременно на экране можно видеть до шести собеседников. Во время звонка всем пользователям доступны селфи-маски, стикеры, эмодзи и GIF-анимации.

Нейросеть-офтальмолог

Индийское подразделение Microsoft собрало новую исследовательскую группу для изучения заболеваний глаз. Специалисты компании задействуют технологии машинного обучения, чтобы помочь ученым из США, Бразилии, Австралии и Индии усовершенствовать методики оказания офтальмологических услуг.

Помощник Цукерберга

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал о разработке собственного домашнего помощника по примеру Джарвиса из «Железного человека». Он контролирует освещение, температуру и работу различных устройств в доме и может управляться как через приложение на iPhone или бота в Facebook Messenger, так и через камеры. Система способна распознавать голоса и лица жителей дома. Создание цифрового дворецкого было одной из целей предпринимателя на 2016 год.

Авиабилеты от Airbnb

Сервис аренды жилья Airbnb работает над приложением для бронирования авиабилетов. Компания хочет освоить новую сферу деятельности, в которой уже работают такие гиганты, как Priceline Group и Expedia, чтобы усилить свои позиции перед IPO. Предполагается, что сервис выйдет на биржу в ближайшие 18 месяцев.

Похмельный костюм от Ford

Автоконцерн Ford и немецкий институт Meyer-Hentschel Institute создали костюм, имитирующий воздействие похмельного синдрома на человека, чтобы напомнить об опасности вождения в нетрезвом виде. Надевший его ощущает усталость, головокружение и пульсирующую головную боль, а также испытывает проблемы с концентрацией. Ранее ученые также выпустили костюмы для имитации алкогольного и наркотического опьянения.

Наказание за давление на бизнес

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное преследование предпринимателей. Теперь за возбуждение уголовного дела против заведомо невиновного будут лишать свободы на семь, а не пять лет, а если неоправданное уголовное преследование приведет к краху бизнеса, то срок составит от пяти до десяти лет.

Киберугроза банкам

По прогнозам компании Positive Technologies, в 2017 году количество кибератак на банки увеличится на треть, а сумма похищенных хакерами денег вырастет примерно вдвое. При этом злоумышленники продолжат активнее атаковать сами кредитные учреждения, а не их клиентов. В первую очередь их целью станут средние банки, так как они пока не уделяют достаточного внимания информационной безопасности, но при этом не обделены деньгами.