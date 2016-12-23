Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продолжение эксперимента Uber, «ВКонтакте» в черном списке США и новый акселератор в Иннополисе.

Шоу Disney для Snapchat

Студия Disney согласилась снимать телешоу эксклюзивно для трансляций в мессенджере Snapchat. Таких программ будет несколько. Одной из них станет обсуждение эпизодов реалити-шоу The Bachelor («Холостяк»). Премьера запланирована на 3 января.

Продолжение эксперимента Uber

Сервис заказа такси Uber перенес тестирование беспилотных автомобилей в Аризону. Для перевозки машин из Калифорнии компания использовала принадлежащие ей самоуправляемые грузовики Otto.

«ВКонтакте» в черном списке США

Социальная сеть «ВКонтакте» вновь попала в черный список пиратских ресурсов, составляемый властями США. Они положительно оценили предпринятые компанией меры по легализации имеющегося контента, но назвали их недостаточными.

Связь Сноудена и KFC

Подписчики Эдварда Сноудена заподозрили его в рекламе сети быстрого питания KFC после того, как он выложил в своем твиттере рождественскую фотографию с женой и ведром жареной курицы, на котором отчетливо виден логотип компании. После посыпавшихся в его адрес претензий экс-сотрудник АНБ уточнил, что не сотрудничает с KFC и не думал о том, как еда будет выглядеть на фотографии.

ИИ-топ-менеджер

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates работает над созданием алгоритма, который сможет курировать все управленческие процессы внутри фирмы — вплоть до указания конкретному сотруднику, кому и во сколько ему следует позвонить. Искусственный интеллект будет принимать решения, учитывая принципы, разработанные основателем компании Реем Дейлио. Предполагается, что эта разработка поможет решить проблему поиска преемника.

Новый акселератор в Иннополисе

Российский венчурный фонд Life.SREDA запустил акселератор InspiRussia в Иннополисе. Его интересуют проекты в таких направлениях, как блокчейн, big data, безопасность, искусственный интеллект, боты, финтех и открытая инфраструктура. Прошедшие отбор стартапы смогут получить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в обмен на долю от 1 до 10 % компании.