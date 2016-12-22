Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: спор Apple и Nokia, выход Tvzavr в офлайн и окончание эксперимента Uber.

Спор Apple и Nokia

Акции финской Nokia подешевели почти на 5 % после того, как компания подала в суд на Apple из-за нарушения ее прав по 32 патентам, в том числе на технологию производства дисплеев и разработки пользовательского интерфейса. Капитализация фирмы обвалилась сразу на 1,3 миллиарда долларов.

Проблемы Alibaba

Власти США вновь внесли китайский интернет-холдинг Alibaba в черный список сайтов, способствующих распространению контрафакта. По их мнению, на долю входящей в группу площадки Taobao приходится слишком много нелицензионной продукции.

Окончание эксперимента Uber

Спустя неделю после начала сервис заказа такси Uber все-таки свернул эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на улицах Сан-Франциско. Местные власти потребовали от компании получить необходимое для тестирования таких машин разрешение. Оно уже есть, например, у Tesla и Google.

Кинозалы от Tvzavr

Онлайн-кинотеатр Tvzavr решил бесплатно показывать российские фильмы во временных кинозалах в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Первая такая точка запустится 24 декабря на фуд-корте универмага «Цветной» в Москве. Общая стоимость кампании по повышению популярности сайта через поп-ап-кинозалы оценивается в 10 миллионов рублей.

Вымирание «единорогов»

Аналитическая компания CB Insights зафиксировала резкое снижение скорости появления стартапов-«единорогов». Из ее доклада следует, что количество новых компаний, оценка которых превысила миллиард долларов, уменьшилось сразу в три раза — с 40 фирм в 2015 году до 12 в 2016-м. В общей сложности в США сейчас насчитывается 86 таких гигантов.

Автобусные билеты от «Туту.ру»

Сервис бронирования билетов «Туту.ру» выпустил новое приложение для пассажиров автобусов. С его помощью пользователи смогут покупать билеты на междугородние и международные рейсы. Пока оно доступно только в App Store. Также сервисом можно воспользоваться на сайте.

Geek-шоу в Москве

Вечером в пятницу, 23 декабря, во «ФРИИ Сити Холл» в Москве состоится новогоднее Geek-шоу. Его участники смогут познакомиться с последними отечественными разработками в сфере робототехники, виртуальной реальности и искусственного интеллекта и обсудить тренды уходящего и будущего года с директором по распространению технологий «Яндекса» Григорием Бакуновым. Встреча завершится праздничной вечеринкой.