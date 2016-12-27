Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: слияние банков спермы и яйцеклеток, патентный спор Fitbit и Jawbone и борьба со смертностью из-за переработок.

Слияние банков спермы и яйцеклеток

Ведущий банк спермы California Cryobank объявил о слиянии с крупнейшей компанией по продаже замороженных яйцеклеток Donor Egg Bank USA. Сумма сделки и ее условия не уточняются. Предполагается, что объединение активов приведет к резкому рывку в развитии этого сегмента.

Списания в «Додо пицце»

«Додо пицца» начала повторно списывать деньги, которые она случайно вернула на счета клиентов. Из-за ошибки в системе компания перевела на их карты более 10 миллионов рублей, которые получила за заказы с 16-го по 23 декабря.

Патентный спор Fitbit и Jawbone

Производитель фитнес-браслетов Fitbit отозвал жалобу о нарушении патентов своим конкурентом — компанией Jawbone. Он пояснил, что ответчика в скором времени и так ждет крах. «Похоже, что теперь мы имеем дело с совсем другой компанией. Ее акции полностью обесценились, а сама она либо начнет банкротство, либо объявит дефолт», — заявили в Fitbit.

3D-печать живых тканей

«Роскосмос» проведет эксперимент по 3D-печати живых тканей на борту Международной космической станции. Предполагается, что «Магнитный 3D-биопринтер» можно будет использовать для замены наиболее уязвимых органов их искусственно воспроизведенными аналогами во время пилотируемых полетов в дальний космос.

Переработки в Японии

Японские власти решили принять экстренные меры по борьбе со смертностью населения от переработок. Они разработают нормативы по продолжительности рабочего дня, запретив компаниям бесплатно привлекать сотрудников к сверхурочной работе. Также в стране появится реестр фирм, работники которых уже погибали из-за слишком напряженного графика.

Платные GIF в «Одноклассниках»

«Одноклассники» предложили платить по 30 рублей в день за отправку GIF-файлов в сообщениях в соцсети. Месячный абонемент на обмен анимированными картинками стоит 99 рублей. По словам представителей компании, пока эта функция тестируется на ограниченном числе аккаунтов.

Новое имя основателя Gett

Основатель сервиса заказа такси Gett Шахар Вайсер сменил имя. Теперь его зовут Дейвом. Свое решение он объяснил тем, что большинство людей в разных странах мира не могли правильно произнести, как его зовут. Упрощение жизни он назвал одним из главных проявлений его склонности к предпринимательству.