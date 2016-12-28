Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новая покупка Тинькофф банка, обвал акций Toshiba и топ молодых российских предпринимателей.

Запрет на визиты гуглеров в Россию

Корпорация Google обязала неключевых сотрудников компании из США получать разрешение юридического департамента на поездки в Россию — например, на различные IT-конференции. Предполагается, что это связано с «некоторыми правовыми действиями российского правительства против Google, которые вызывают озабоченность компании».

Новая покупка Тинькофф-банка

Тинькофф-банк станет новым владельцем сервиса «ВКармане», который позволяет хранить документы в смартфоне и использовать информацию из них для автоматического заполнения форм на сайтах. Он договорился о покупке стартапа за несколько десятков миллионов рублей. Команда проекта больше не будет заниматься его развитием и сосредоточится на собственных разработках.

Amazon Echo как свидетель убийства

Домашний помощник Amazon Echo, предположительно, стал свидетелем убийства. Полиция американского города Бентонвилл получила ордер на изъятие записей, которые смарт-колонка вела в фоновом режиме в доме Джеймса Бейтса. Последнего подозревают в убийстве его коллеги Виктора Коллинза, труп которого обнаружили в его джакузи. Несмотря на наличие судебного решения, Amazon отказалась содействовать следствию, назвав требования полиции чрезмерными.

Инвестиции Дроковой

Бывший вице-президент по коммуникациям Acronis Маша Дрокова, теперь занимающаяся пиаром стартапов, сама вложилась в десять проектов в 2016 году. Теперь в ее портфеле значатся компания DigitalGenius, создающая технологии искусственного интеллекта для контакт-центров, студия NTechLab, известная по сервису FindFace для поиска двойников в соцсетях, сервис виртуальных банковских карт Privacy и сервис подбора специалистов по кибербезопасности StealthWorker, а также платформа для создания Telegram-ботов Chatfuel и бот-редактор изображений Icon8. Также она инвестировала в неназванный видеосервис из Нью-Йорка, американское онлайн-издание для подростков TeamDom и создателей детских конструктов-компьютеров Piper и наборов по химии MEL.

Танцующие тракторы в Минске

Минский тракторный завод устроил новогоднее представление, основным элементом которого стало 20-минутное шоу танцующих тракторов. Украшенные гирляндами машины исполнили вальс и танго под музыку композиторов Георгия Свиридова и Ричарда Клайдермана.

Проблемы Toshiba

Акции японского концерна Toshiba дешевеют стремительными темпами уже второй день подряд. Во вторник, 27 декабря, котировки компании обвалились на 12 %, а в среду, 28 декабря, — еще на 20 %. В итоге впервые с 2000 года капитализация Toshiba опустилась ниже рыночной стоимости ее основного конкурента — Sharp. Инвесторов беспокоит, что концерн спишет существенные суммы на сделки в сфере атомной энергетики в США — на покупку компаний Westinghouse Electric и Chicago Bridge & Iron's.

Топ российских предпринимателей

«Секрет фирмы» опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России. В него вошли 20 предпринимателей в возрасте до 40 лет. В тройке лидеров оказались основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, создатель платежных систем для разработчиков и издателей игр Xsolla Александр Агапитов и поставщик отечественных ситкомов от студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян.