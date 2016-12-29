Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: панорамные видео в Twitter, режим геймера в Windows 10 и новый стартап-кампус в Барселоне.

Панорамные видео в Twitter

Спустя две недели после Facebook сервис микроблогов Twitter начал тестировать функцию трансляции панорамных роликов через Periscope. Пока возможность опубликовать свое 360-градусное видео появилась лишь у некоторых пользователей. Первая такая запись — здесь:

Новая покупка Facebook

Социальная сеть Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, развивающий технологии отслеживания взгляда пользователя. С их помощью системы виртуальной реальности могут задействовать меньше вычислительных мощностей, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь. Сумма сделки не уточняется.

Режим геймера в Windows 10

Microsoft планирует внедрить в Windows 10 режим геймера. Предполагается, что он появится в следующем крупном обновлении операционной системы и позволит освобождать дополнительные ресурсы для обеспечения бесперебойной работы запущенных игр.

«Амедиатека» против «Яндекса»

Основатель кинокомпании «Амедиа» и совладелец онлайн-кинотеатра «Амедиатека» Александр Акопов назвал поисковые системы Google и «Яндекс» главным препятствием в борьбе правообладателей с пиратством. По его мнению, решить эту проблему можно только законодательно.

Дирижабли Amazon

Корпорация Amazon решила запатентовать новую воздушную систему хранения и доставки товаров. Она собирается использовать дирижабли в качестве складов, заказы с которых будут доставлять дроны. Сами корабли при этом будут находиться в районах повышенного спроса на определенные товарные категории.

Стартап-кампус в Барселоне

В 2017 году бывший глава коворкинга Digital October Дмитрий Репин и основатель сервиса аренды квартир LikeHome.ru Антон Мальков откроют в Барселоне новый кампус для стартапов. Комплекс Digital Campus Barcelona, включающий в себя в том числе и жилье для предпринимателей, обойдется в 23 миллиона долларов. Право пользоваться им будет стоить около 250 евро в месяц.