Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: экспансия Snapchat, диспетчерские для дронов и видеореклама в Instagram.

Голосовой помощник Nokia

Финская компания Nokia работает над созданием собственного голосового помощника под названием Viki. Он будет работать по аналогии с уже существующими разработками — ассистент будет общаться с пользователем в диалоговом режиме и сможет распознавать голосовые команды. Смогут ли пользоваться программой другие компании, пока не уточняется.

Экспансия Snapchat

Американская компания Snap, которой принадлежит мессенджер Snapchat, разместила свою штаб-квартиру для ведения международного бизнеса в Лондоне. Эксперты отмечают, что обычно технологические компании вроде Apple, Google и Uber выбирают страны с более низкими налоговыми ставками, чем в Великобритании — например, Ирландию, Нидерланды или Люксембург.

Отставка Мариссы Майер

Интернет-холдинг Yahoo! договорился о продаже своего основного бизнеса телекоммуникационному оператору Verizon. После этого оставшуюся часть компании переименуют в Altaba. Глава Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров. Вместе с ней из компании уйдет и ее сооснователь Дэвид Фило.

Диспетчерские для дронов

В Сингапуре начали работу над сетью диспетчерских для дронов. Предполагается, что станции будут автоматически отслеживать высоту, направление и скорость беспилотников и передавать им команды для предотвращения столкновений. Первые испытания системы планируется провести в 2018 году.

Видеореклама в Instagram

Instagram тестирует показ видеорекламы между фотографиями и роликами пользователей в разделе Stories. Пока сообщения от брендов выводятся лишь у части пользователей. Аналогичный сервис уже развивает Snapchat.

Настольные VR-игры

Экс-глава студии Zynga Деметрий Детсаридис и сооснователь аналитической компании EEDAR Джеффри Заткин создали совместную компанию Experiment 7 для разработки новой VR-платформы Magic Table. C ее помощью пользователи, находящиеся в разных частях света и использующие различные гарнитуры, смогут встретиться в одной виртуальной комнате, чтобы сыграть в настольные игры — например, в шахматы.

Приложения в WeChat

В китайском мессенджере WeChat появилась поддержка сторонних приложений. Теперь его пользователям доступны более 100 дополнительных сервисов, включая фоторедактор Prisma, такси-службу Didi и онлайн-магазин JD.com. Они могут пользоваться их услугами, не покидая приложения. Оплата проводится через платежную систему Tencent.