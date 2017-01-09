Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обвал акций Uniqlo, синхронизация Samsung и iPhone и продажа сети «Макдоналдс» в Китае.

Синхронизация Samsung и iPhone

Корпорация Samsung выпустила iOS-приложение, позволяющее синхронизировать iPhone со смарт-часами Samsung Gear S3 и Gear S2 и фитнес-браслетом Gear Fit2. Собирается ли она и дальше улучшать взаимодействие своих гаджетов с продукцией Apple, не уточняется.

Статистика Uber

Сервис вызова такси Uber представил новый аналитический инструмент Movement. С его помощью специалисты, занимающиеся городским планированием, смогут ознакомиться со статистикой загруженности дорог. Предполагается, что новинка поможет компании наладить отношения с местными властями.

Обвал акций Uniqlo

Состояние основателя группы компаний Fast Retailing Тадаси Янаи всего за сутки обвалилось на 1,4 миллиарда долларов — до 17,7 миллиарда. Причиной тому стало падение котировок Uniqlo на фоне снижения продаж в декабре 2016 года.

«Саранча» в Google Play

Google приобрела права на показ российского сериала «Саранча» от компании «Среда» Александра Цекало. Пользователи Google Play могут смотреть его, платя по 69 рублей за две серии. Всего в картину вошли четыре эпизода. Для иностранцев предусмотрены субтитры.

Продажа китайского «Макдоналдса»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» договорилась о продаже 80 % своей сети в Китае. Новым владельцем местных точек станет консорциум китайско-гонконгских компаний Citic и Carlyle Group. Сумма сделки составляет 1,6 миллиарда долларов.

Слухи о новых iPad

Apple может обновить свою линейку планшетов в 2017 году сразу тремя новыми моделями. Предполагается, что в нее войдет бюджетный iPad с 9,7-дюймовым экраном и старой начинкой, 12,9-дюймовый iPad Pro 2 и флагман коллекции — безрамочный планшет с диагональю в 10,5 дюйма.