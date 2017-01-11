Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции Wargaming, развитие гуманного искусственного интеллекта и закат FM-радио.

Запрет Pokémon GO в Китае

Китайские власти запретили лицензировать деятельность игры Pokémon GO и других разработок на основе технологий дополненной реальности. В стране решили, что такие продукты представляют угрозу национальной безопасности.

Кадровая война Apple и Tesla

Создатель языка программирования Swift Крис Латтнер ушел из Apple после более чем 11 лет работы в компании. Он продолжит и дальше участвовать в развитии проекта, но теперь будет официально работать в Tesla во главе подразделения по разработке программного обеспечения для автопилота.

Инвестиции Wargaming

Игровая студия Wargaming впервые вышла из проинвестированного ею стартапа. Стриминговый сервис Hitbox продался своему конкуренту Azubu за неназванную сумму, которую эксперты оценивают в несколько десятков миллионов долларов. После этого в портфеле Wargaming остались еще две компании — «мессенджер для параноиков» Wickr и мессенджер для скриншотов Kamcord.

Скандал вокруг Oculus Rift

Холдинг ZeniMax Media, владеющий игровыми брендами Doom, Fallout и The Elder Scrolls, подал в суд на социальную сеть Facebook. Компания требует с Марка Цукерберга 2 миллиарда долларов за кражу технологий и подделку истории создания шлема виртуальной реальности Oculus Rift. В ZeniMax утверждают, что решающую роль в развитии проекта сыграл их сотрудник — Джон Кармак, в то время как принадлежащая Facebook компания Oculus VR не признает его вклад.

Гуманный искусственный интеллект

Основатели профессиональной соцсети LinkedIn и торговой площадки eBay Рид Хоффман и Пьер Омидьяр вложили по 10 миллионов долларов в фонд развития технологий искусственного интеллекта, неспособного навредить человеку. Этими деньгами смогут распоряжаться ученые из Гарварда и MIT.

SMМ Сбербанка

Сбербанк создаст отдельное SMM-подразделение во главе с экс-руководителем интернет-продвижения «СТС Медиа» Анастасией Бацуевой. Оно займется решением стратегических и тактических задач по маркетингу в социальных сервисах. Уже сейчас страницы Сбербанка в них охватывают около 50 миллионов человек в месяц.

Отключение FM-радио

С 11 января в Норвегии началось постепенное отключение традиционного FM-радио. Страна решила первой в мире полностью перейти на цифровое вещание, так как оно надежнее, доступно даже во фьордовых зонах, а его обслуживание при этом значительно дешевле.