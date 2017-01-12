Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: сериалы от Apple, складывающийся смартфона Samsung и самые инновационные компании мира.

Успех AirPods

За несколько недель после начала продаж беспроводные наушники AirPods от Apple заняли 26 % этого сегмента рынка в США. Им удалось потеснить даже прежнего лидера — компанию Beats, доля которой снизилась до 15,6 %. Учитывая, что Beats также принадлежит Apple, совокупная доля корпорации на американском рынке беспроводных наушников превысила 40 %.

Складывающийся смартфон Samsung

Корпорация Samsung может представить гибкий смартфон, раскладывающийся в планшет с экраном в 7 дюймов, уже во второй половине 2017 года. Предполагается, что он будет ориентирован на узкую нишу, так как первая партия ограничится всего 100 тысячами аппаратов.

Сериалы от Apple

Корпорация Apple собирается наладить собственный выпуск сериалов и телешоу, чтобы потеснить Spotify на рынке цифрового контента. Предполагается, что его качество будет сопоставимо с сериалами «Мир Дикого Запада» на HBO и «Очень странные вещи» на Netflix.

Чтение мыслей в Facebook

Социальная сеть Facebook решила заняться разработкой нейро-компьютерных технологий, которые позволят пользователям передавать друг другу мысли на расстоянии. Компания уже начала поиск подходящих кадров в свое hardware-подразделение Building 8 для создания соответствующей платформы.

Запретные ковры на Amazon

Индийские власти заставили Amazon прекратить продажу половиков с флагом страны. После предъявления официальных претензий и угроз отозвать визы у сотрудников холдинга товар, выставленный на сайте третьей стороной, убрали из ассортимента.

Самые инновационные компании мира

Uber, Airbnb и SpaceX впервые вошли в ежегодный рейтинг самых инновационных компаний мира от The Boston Consulting Group. Первые три места в нем вновь достались Apple, Google и Tesla Motors. Также в десятку лучших ворвались Netflix (6-е место), Facebook (9-е) и IBM (10-е).