Федеральная антимонопольная служба завела новое антимонопольное дело на российское представительство Apple — «Эппл рус». Об этом пишет газета «Ведомости».

Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта iPhone.

Жалобу в ФАС подал владелец iPhone Дмитрий Петров, который пытался починить дисплей своего телефона в авторизованном сервисном центре Apple. Однако ему предложили заменить смартфон, доплатив 22 тысяч рублей.

Заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров подтвердил «Ведомостям» возбуждение нового дела в отношении Apple. Если вину фирмы признают, ее руководству грозит штраф до 20 тысяч рублей, а самой компании — от 300 тысяч до миллиона рублей. Также ФАС может выдать предписание об устранении нарушений.