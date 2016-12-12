Разработчик отечественной операционной системы для Минобороны Astra Linux, «НПО РусБИТех», из-за санкций не смог купить для нее популярные шрифты, включая стандартный для ведомственных документов Times New Roman. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя группы разработчиков Юрия Соснина.

Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на шрифты, отказалась также продавать разработчику лицензию на Arial, Verdana и Tahoma. Причина отказа — именно в сотрудничестве «НПО РусБИТех» с военным ведомством.

По словам источников «Коммерсанта», Monotype Imaging просила 650 евро за каждую установленную Astra Linux. Стоимость получилось снизить до 130 евро, при стандартной цене в 3–4 евро. Но позже компания все равно отказалась от договора, мотивировав это санкциями против российских фирм, работающих на Минобороны.

Чтобы сохранить возможность документооборота с Windows, «НПО РусБИТех» теперь нужно разработать отечественные аналоги шрифтов, что грозит проблемами с совместимостью документов.