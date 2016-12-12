В России запустился сервис для понимания фильмов на английском языке —Vimbox. Он интегрируется с приложением Amediateka. Об этом The Village сообщили представители языковой онлайн-школы Skyeng, которая разработала и запустила этот сервис.

Первым онлайн-кинотеатром, на котором работает сервис, стала Amediateka. Так, уже можно посмотреть с использованием Vimbox «Игру престолов», «Мир Дикого Запада» и «Молодого папу».

Сервис совместим с браузерами Google Chrome и Yandex. После установки в списке сериалов появляется значок Vimbox, означающий, что контент можно смотреть с помощью нового сервиса. После запуска появляются субтитры на английском языке. На любое слово в субтитрах можно навести курсором и увидеть его контекстный перевод. Сервис запоминает слова, на которые однажды указал пользователь, и в дальнейшем подсвечивает их.

Скорость просмотра сериала или фильма будет автоматически замедляться, когда зрителю надо узнать слово, а потом возвращаться к обычной.

Скачать сервис можно на сайте.