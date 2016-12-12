Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с «РБК» 390 тысяч рублей рублей в пользу «Роснефти» по иску о защите деловой репутации компании. Об этом сообщает интернет-издание Republic.

Адвокат «РБК» просил перенести заседание, чтобы ответчик мог получить ответы правительства и доказать достоверность публикации, из-за которой представители «Роснефти» подали в суд. Суд отказался удовлетворить эту просьбу.

В «Роснефти» в свою очередь заявила, что «ответчики ведут себя недобросовестно: используют свои информационные площадки и очень активно освещают процесс». Представители компании требовали взыскать 0,49 % от стоимости деловой репутации «Роснефти». Ее общую стоимость оценили примерно в 635,8 миллиарда рублей. Таким образом, с авторов статьи хотели взыскать 3 миллиарда 179 миллионов рублей.

На суде адвокат «РБК» заявил, что на выплату такой компенсации журналистам понадобится 2 538 лет, если разделить всю сумму иска пропорционально среди всех ответчиков. Кроме троих авторов, ими стали учредитель «РБК», а также «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарев.

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарев.