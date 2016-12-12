Мобильный оператор «Мегафон» значительно поднял цены на услуги в роуминге в некоторых странах мира. Об этом пишет «РБК».

Так, во Франции цены за минуту связи скакнули на 163 %, до 129 рублей, а в США — на 151%, до 199 рублей. На Украине и в Португалии тарифы выросли сразу на 82 %, до 89 рублей, а в Германии и Испании звонки подорожали на 61 %, до 79 рублей. Вызовы из Австралии будут стоить, как и в Штатах, 199 рублей, но здесь рост тарифа составил 54 %. Звонки с «Мегафона» в Китае и Египте стали дороже на 63 % — 129 рублей в минуту.

О том, что плата за роуминг в Европе для абонентов российских мобильных операторов увеличится, стало известно в октябре. Как тогда пояснялось, рост цен связан с новым законом, который отменяет плату за роуминг для европейских компаний с 15 июня 2017 года. Чтобы компенсировать снижение этих доходов, операторы ЕС повышают дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях.

25 ноября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России собирается проверить операторов мобильной связи МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2.