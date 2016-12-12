Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: блокировка Роскомнадзором своих компьютеров, изменения в алгоритме Google, из-за которых фейковые новости выдаются выше в выдаче, и новые проблемы LinkedIn в России.

HD-видео для приложения Facebook на Android

Социальная сеть Facebook добавила возможность загружать видео в HD-качестве для приложения на Android. Это произошло спустя два года после появления аналогичного сервиса в приложении для iOS.

LinkedIn адаптируется к России

Представители соцсети LinkedIn во время встречи с Роскомнадзором рассказали, что для выполнения требований закона о персональных данных, из-за несоответствия которым сайт заблокировали в России, необходимо создать новый программно-аппаратный комплекс специально для страны. Менеджеры компании взяли время на обсуждение такой возможности. Следующая встреча с представителями ведомства состоится в 2017 году.

Google и фейковые новости

Business Insider опросил нескольких экспертов, которые считают, что изменения в работе алгоритмов системы Google послужили причиной появления в поисковой выдаче фейковых новостей. По их мнению, в 2016 году в компании стали уделять внимание кликабельности результатов поиска. Поэтому более высокие места в выдаче занимают ссылки, которые с большей вероятностью кликнут. В результате фейковые новости ранжируютмся выше настоящих.

Роскомнадзор и блокировка localhost

Роскомнадзор попытался внести в список запрещенных сайтов IP-адрес 127.0.0.1 (localhost), который применяется для обращения компьютера к самому себе. Он находился в реестре в связи с блокировкой сайта karaoke-besplatno.ru с 10 по 11 декабря. Потом IP-адрес из него исключили.