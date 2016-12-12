Федеральная антимонопольная служба России возбудила очередное административное дело в отношении Google из-за неисполнения предписания, выписанного ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Анну Орлову.

«Размер штрафа, который будет наложен на компанию, будет определен позже, на заседании комиссии. Дата комиссии пока не назначена», – заявила Орлова.

В сентябре 2015 года Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений. Основанием для рассмотрения дела стала поступившая в ФАС жалоба «Яндекса». Последний указал на ограничение конкуренции на рынке в связи с требованием Google устанавливать ее сервисы на аппаратах на базе Android по умолчанию. В итоге ФАС потребовала от Google устранить нарушения и выплатить штраф в 438 миллионов рублей. Впоследствии служба обвинила корпорацию в неисполнении ее требований и пообещала накладывать на нее штрафы «каждый раз, как это позволяет КоАП», пока предписание не будет исполнено.