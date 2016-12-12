Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск авиакомпании «Аэрофлот» о взыскании с «Трансаэро» 101 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

На прошлом заседании суд оставил открытым ходатайства авиакомпании «Трансаэро» о привлечении третьим лицом ВТБ и временного управляющего компании.

Представитель «Трансаэро» считает, что акт по делу может затронуть права и интересы банка «ВТБ». Кроме того, временный управляющий говорит о том, что заявленные требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

До недавнего времени «Трансаэро» считалась крупнейшей в России частной авиакомпанией, занимающей второе место по пассажиропотоку в стране. В конце лета 2015 года стало известно об обострении финансовых проблем перевозчика. Позже она была признана банкротом.

Ранее суд удовлетворил иск ООО «Аэрофлот-финансы» о взыскании с ОАО «Авиационная компания „Трансаэро“» 778 миллионов рублей. Основной долг по договору займа, заключенному 21 октября 2015 года, составляет 583,4 миллиона рублей, остальное — проценты и пени. При этом первоначально ООО «Аэрофлот-Финанс» подало иск о взыскании с «Трансаэро» 703,9 миллиона рублей, однако позднее в связи с увеличением размера процентов и пеней сумма иска была увеличена до 778 миллионов.