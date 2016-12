Издательский дом Look At Media запускает проект The Village+ для развития региональных представительств издания по франшизе. Об этом The Village сообщил издатель Look At Media Алексей Амётов.

«Мы создали программу The Village+ для того, чтобы дать возможность талантливым командам в регионах присоединиться к нам в формате франшизы. Это отличная возможность получить наши технологии, форматы и познакомиться с нашими подходами к созданию городских проектов», — рассказал Амётов.

Франшиза рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек. Исключения составляют Москва и Санкт-Петербург, в которых издание уже представлено, а также Екатеринбург, где The Village откроет собственную редакцию.

Амётов утверждает, что покупкой франшизы заинтересовались девять редакций из разных регионов России. Первый проект по франшизе по плану запускается в феврале 2017 года. К концу 2017 года Look At Media планирует открыть десять региональных представительств.

Условия франшизы предполагают, что партнер проведет редизайн в стиле The Village и переименуется в The Village+. Первоначальный взнос по франшизе составляет 50 тысяч рублей. Размер и сроки последующих выплат Амётов раскрывать не стал, отметив, что «для лучших партнеров ежемесячная стоимость франшизы будет составлять ноль рублей».

Франчайзи получат от Look At Media бесплатный доступ к редакционной системе управления контентом Setka, редакционный и рекламный гайдлайны, услуги персонального менеджера поддержки. Амётов подчеркивает, что купившие франшизу редакции будут иметь возможность самостоятельно продавать рекламу. Look At Media будет выдавать гранты лучшим партнерам, а также проводить тренинги и вебинары. «Это взаимовыгодное сотрудничество поможет всем чувствовать себя увереннее на фоне кризиса, который сейчас происходит на рекламном рынке России и особенно серьезно сказывается на регионах», — считает издатель Look At Media.