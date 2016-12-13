Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в состав холдинга «Ростех», работает над глушилками нового поколения, которые смогут подавлять сигналы любых сотовых операторов, в том числе в сетях 4G. Об этом сообщается на сайте компании.

Радиус подавляющего действия модернизированного передатчика помех «Солярис-мини-Н» увеличился в 2–3 раза, а его размер и вес, наоборот, уменьшился. Кроме того, теперь станции не требуют подключения к электросети.

Предполагается, что новинка позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать угрозам в местах массового скопления людей — например, блокировать срабатывание самодельных радиоуправляемых взрывных устройств. Кроме того, передатчик можно использовать, чтобы глушить подслушивающие устройства и мобильные телефоны на конфиденциальных встречах.