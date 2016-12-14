Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова достигла соглашения о покупке крупнейшей в России сети по продаже электроники — «М.Видео». Об этом сообщает агентство RNS.

В частности, представители группы «Сафмар» договорились о покупке инвестиционной компании основателя сети Александра Тынкована и его партнеров, владеющих 57,7 % акций «М.Видео». Стоимость одной ценной бумаги по условиям сделки составит 7 долларов. Продавец ожидает, что эта часть сделки будет закрыта в течение 3–4 месяцев.

«До закрытия сделки ничего не меняется — менеджмент продолжит работать. После закрытия мы будем участвовать в управлении на уровне совета директоров и продолжим развивать новые проекты ретейлера — такие, как маркетплейс», - рассказал Тынкован.

Предполагается, что в дальнейшем «Сафмар» выкупит все 100 % акций ретейлера. В таком случае сумма сделки превысит миллиард долларов.

Одобрена ли сделка Федеральной антимонопольной службой, не уточняется.

В начале декабря 2016 года инвесторы, связанные с группой «Сафмар», также договорились о покупке сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо». По одной из версий, ее могут объединить с «Техносилой», принадлежащей тем же собственникам.