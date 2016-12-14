Коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» выяснило, сколько россиян к концу 2016 года задерживали выплату кредитов хотя бы на один день. Полученные данные приводит газета «Известия».

9 000 000 россиян задерживали

выплаты по кредитам

в 2016 году

По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 12,5 %. В целом на долю недисциплинированных плательщиков приходятся уже 11,5 % экономически активного населения страны.

При этом в 2016 году специалисты зафиксировали резкий рост просрочки среди молодежи. Так, доля несвоевременно вносящих платежи заемщиков в возрасте до 25 лет выросла сразу в полтора раза — с 6 до 9 %, а в возрасте от 25 до 30 лет — на 16,6 % — с 18 до 21 %. Ухудшение показателей связывают с бумом кредитования в местах продаж, в особенности — смартфонов, а также с традиционно низкой платежной дисциплиной в этом сегменте, нестабильностью заработков учащихся и общим снижением доходов населения.

Хуже всего, как и прежде, по кредитам платят россияне в возрасте от 30 до 40 лет. Их доля в общем числе должников сохранилась на уровне 34 %. Еще 26 % приходятся на заемщиков в возрасте от 40 до 55 лет, что почти на пятую часть меньше прошлогоднего показателя. Доля недисциплинированных плательщиков старше 55 лет не меняется уже третий год подряд и составляет 10 %.

Средняя сумма задолженности в 2016 году практически не изменилась и колеблется в районе 18–20 тысяч рублей