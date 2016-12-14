Московский сервис каршеринга BelkaCar привлек 2,1 миллиона евро от европейского фонда прямых инвестиций Bryanston. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Доля, которую фонд получит в компании, и общая стоимость сервиса не уточняются. По данным издания, деньги пойдут на маркетинг и экспансию — в 2017 году BelkaCar планирует выйти в Санкт-Петербург и некоторые другие крупные города России и СНГ. Вместе с финансовой поддержкой бизнесмены получат и советы экспертов из консалтингового подразделения Bryanston.

В BelkaCar отказались от комментариев. Представитель Bryanston на запрос издания не ответил.

Сервис поминутной аренды автомобилей BelkaCar запустился в Москве 25 октября 2016 года. Он предлагает арендовать автомобили Kia Rio за 2,7 тысячи рублей в сутки. Также на этом рынке представлены Car5 и «Делимобиль», входящие в программу столичного правительства, и работающие самостоятельно Anytime и YouDrive.

Европейский фонд прямых инвестиций Bryanston основан выходцами из Boston Consulting Group и McKinsey. В сферу его интересов входят металлургия, логистика, сельское хозяйство, энергетика, нефтегазовая промышленность и потребительские продукты.