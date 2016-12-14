ВТБ и ВТБ24 объединятся в один банк в январе 2018 года. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает ТАСС. Бренд ВТБ24 в результате присоединения ликвидируют.

«Мы утвердили программу присоединения банка ВТБ 24 к банку ВТБ. Название „24“ останется только у „России 24“ — у банка через год не будет. Дата присоединения – это первый рабочий день после январских каникул 2018 года. У нас есть один год практически на это. Мы уже создали комиссию присоединения, я ее возглавляю», — заявил Костин.

По его словам, объединение банков позволит сэкономить средства. «Мы, когда присоединяли Банк Москвы, это увидели — сэкономили до 50 % издержек, прежде всего на сотрудников. Это даст большую синергию в плане кросс-продаж продуктов, ну и целый ряд других преимуществ», — пояснил Костин.

Он также добавил, что наблюдательный совет ВТБ во время заседания 14 декабря избрал бывшего главу Банка России Сергея Дубинина председателем наблюдательного совета банка. На этой должности он сменил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняющегося в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у представителя «Роснефти».