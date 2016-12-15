Бизнесмен Александр Мамут станет единственным владельцем холдинга Rambler&Co, выкупив у своего партнера Владимира Потанина вторую половину акций компании. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к этим предпринимателям источники.

Источники утверждают, что Мамут заплатит за половину холдинга 295 миллионов долларов. Сделка, по их данным, должна состояться до конца декабря.

Также источники рассказали, что Потанина больше не интересует медиабизнес. Отмечается, что ранее он продал свою часть «Профмедиа» и сеть кинотеатров «Синема парк». После продажи Rambler&Co единственным медиаактивом Потанина останется миноритарный пакет акций онлайн-кинотеатра ivi.ru.