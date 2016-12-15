Министерство экономического развития выступило с предложением снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкоголь и отменить ограничения на розничную продажу спиртного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Коммерсанта», такие предложения могут появиться в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году.

Так, в 2017 году акцизы на алкоголь должны опуститься с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта, а минимальная стоимость полулитра водки сократиться с 190 до 136 рублей.

В министерстве считают, что эти меры поспособствуют борьбе с нелегальным рынком алкоголя, а также помогут снизить избыточную административную нагрузку на ритейлеров, которая препятствует развитию конкуренции.

Против этих положений выступает министерство финансов. По мнению ведомства, для контроля за нелегальным оборотом алкоголя достаточно существующей ЕГАИС. Кроме того, эти меры могут привести к потере доходов бюджетов и к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.