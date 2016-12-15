Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство не рассматривает вопрос отказа от плоской шкалы налога на доходы физических лиц. Об этом он сказал во время интервью российским телеканалам.

«Я, конечно, не могу исключить, что когда-то государство может вернуться к обсуждению и этого вопроса. Но в настоящий момент вопрос изменения налога на доходы физических лиц, то есть подоходного налога, в повестке дня не стоит», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что ранее в России работала прогрессивная шкала НДФЛ и «значительная часть вознаграждений — и в крупных компаниях, и в мелких, и в государственных структурах — выплачивалась в конвертах, просто для того, чтобы не платить государству налогов».

По его словам, увеличение налоговой базы НДФЛ происходит каждый год, потому что «люди считают, что налог надо платить: он умеренный, он нормальный». Медведев отметил, что знает о позиции политиков, которые считают плоскую шкалу НДФЛ несправедливой.

Сейчас Дмитрий Медведев в прямом эфире дает интервью пяти российским телеканалам: Первому каналу, «России-1», НТВ, «Дождю» и «РБК».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что российские чиновники работают над новой прогрессивной моделью налогообложения. Когда именно планируется провести реформу, она не уточнила.

С 2001 года в России действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13 %. Идея о возвращении к прогрессивной системе неоднократно высказывалась различными партиями и общественниками. Так, в июне 2016 года в Общественной палате предложили отменить НДФЛ для малоимущих россиян, а в сентябре в ЛДПР выступили за возвращение увеличивающейся ставки налога.