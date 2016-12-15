Сооснователь онлайн-гипермаркета Wikimart Максим Фалдин опубликовал на своей странице в Facebook прощальное обращение к сотрудникам, известив их о крахе компании.

Компании рождаются и умирают. «Викимарт» умер. Поэтому сегодня я с ним прощаюсь Максим Фалдин, сооснователь онлайн-гипермаркета Wikimart

В мае 2015 года Фалдин ушел из «Викимарта», оставаясь при этом его акционером, и занялся другими проектами. Однако в начале декабря «после почти двухлетнего перерыва» предпринимателю пришлось провести в компании полтора дня, так как основные владельцы ей больше не интересуются, а из миноритариев в России оказался только он.

По словам Фалдина, за прошедшие 20 месяцев «профессиональные» топ-менеджеры уничтожили Wikimart. Они потратили вдвое больше, чем он с партнером, Камилем Курмакаевым, с момента основания компании в 2008 году по август 2014-го. По его словам, в феврале 2017 года Wikimart официально обанкротится.

Вернувшись в компанию на полтора дня, я увидел коллективное воровство, всепроникающий страх сотрудников, не получающих зарплату два месяца, и вязкую непреодолимую бюрократию повсюду. Видимо, эти три вещи всегда живут рядом... Но мне так жить неинтересно МАКСИМ ФАЛДИН, сооснователь онлайн-гипермаркета Wikimart

Фалдин решил не тратить время на разбирательства. «Я не стану инициировать уголовные дела на топ-менеджмент, хотя у меня есть эти возможности и более чем достаточно оснований. Не стану уговаривать сдувшихся акционеров финансировать человеческое закрытие компании, которую я когда-то создавал. Я не готов тратить на это дни или даже часы своей жизни», — заявил он.

При этом предприниматель призвал оставшихся сотрудников больше не полагаться на рассказы топ-менеджеров о том, что «добрый дядя-олигарх вот-вот даст компании несколько миллионов», и забыть о существовании «Викимарта». «Такой компании больше нет. Кто-то должен вам это сказать. Говорю я, ее основатель», — подытожил Фалдин.

Онлайн-магазин Wikimart запустился в 2008 году. За время существования компании ее основатели Максим Фалдин и Камиль Курмакаев привлекли более 30 миллионов долларов инвестиций, в том числе от американского хедж-фонда Tiger Global Management. В 2014 году он вышел из проекта, продав свою долю председателю совета директоров Финпромбанка Анатолию Гончарову и неназванному акционеру кредитного учреждения за 40 миллионов долларов. Тогда у создателей торговой площадки оставалось 20 % компании на двоих.

О проблемах Wikimart стало известно еще в начале 2016 года. Тогда близкие к компании источники заявили, что ретейлер сократил около 40 % штата и накопил долги перед партнерами. Отчасти эта информация подтвердилась в мае.

В начале декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы принял заявление ООО «Люкс трейд», которая занимается торговлей одеждой, о признании Wikimart банкротом. Рассмотрение дела назначено на февраль 2017 года.