Оператор связи «ВымпелКом», работающий под брендом «Билайн», собирается отказаться от внутрисетевого роуминга — наценки, которую абоненты платят при перемещениях внутри страны. Об этом сообщает агентство «РБК».

По словам главы компании Шелля Мортена Йонсена, к решению отказаться от роуминга внутри России должны присоединиться и другие операторы, так как участникам рынка приходится платить друг другу за интерконнект, то есть за звонки с одной сети на другую. Он считает, что ставка соединения должна понизиться на 60–80 % от нынешних 0,95–1,1 рубля. Для сравнения: в Европе она составляет 0,01–0,02 евро, а в США — нулевая.

Сейчас предложение «ВымпелКома» обсуждается представителями отрасли и властей. В МТС и «Мегафоне» инициативу пока не прокомментировали.

Ранее с инициативами отменить внутрисетевой роуминг выступали либо представители властей, либо депутаты Госдумы. Сотовые операторы, в свою очередь, настаивали, что не могут отказаться от наценок, так как не смогут окупать затраты, не повысив расценки в домашнем регионе.