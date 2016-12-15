Московский разработчик Максим Лепеха запустил в социальной сети «ВКонтакте» бота, расшифровывающего голосовую речь в личных сообщениях.

Сообщения, которые расшифровывает программа, отправляются в группу «Распознавание речи в голосовых сообщениях», Лепеха, как ее администратор, может их читать и прослушивать. «Все сообщения отправляются в сообщения группы. Технически „ВКонтакте“ позволяет читать сообщения группы, которую ты администрируешь», — отметил он.

«Идея бота возникла после того, как я узнал об аналогичном боте в Telegram. Посерфил по „ВК“ — аналогов нет. Это было сегодня ночью, за пару часов написал первую версию, оттестировали по-быстрому с друзьями и утром выложил пост в паблик, с которого все и узнали о боте», — рассказал The Village Лепеха.

По его словам, бот создан на основе алгоритмов Callback API от «ВКонтакте» и SpeechKit Cloud компании «Яндекс», который используется в приложении «Яндекс. Навигатор». Бот Лепехи расшифровывает слова, которые пользователь отправил ему в голосовом сообщении, создает текстовое сообщение и отправляет его автору.

Сейчас бот хорошо распознает короткие фразы без знаков препинания, утверждает разработчик, «а вот длинные — только если текст произнесен четко».

«По поводу знаков препинания — этот текст полностью формирует „Яндекс“, так что это фича на их стороне. Еще заметил забавный баг, что не все имена он пишет с большой буквы, например, „Максим“ — с маленькой», — добавил Лепеха.

По словам разработчика, на момент написания заметки приложением воспользовались около 330 человек, которые сделали порядка 1500 запросов. При этом была решена проблема с API «Яндекса», у которого есть ограничение на 1000 запросов в сутки, — для бота его изменили на 4 тысячи запросов в сутки.

Он также рассказал, что сервисом в течение дня воспользовались несколько сотрудников «ВКонтакте».

«По перепискам можно понять мнение. Некоторые, почему-то, посчитали это сервисом от „Яндекса“, хотя это не так», — отметил он.